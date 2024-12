The Last of Us 2 Remastered z datą premiery na PC. Gra zmierza na kolejną platformę

Naughty Dog podzieliło się podczas The Game Awards 2024 zwiastunem nowej gry . Mowa o Intergalactic: The Heretic Prophet, która pozwoli wcielić się w postać niebezpiecznej łowczyni nagród. To jednak nie koniec wieści ze strony studia. Poznaliśmy bowiem datę premiery The Last of Us 2 Remastered na PC.

The Last of Us 2 Remastered na PC – znamy datę premiery

W sieci ukazał się nowy materiał od Naughty Dog. Zgodnie z informacjami zawartymi w trailerze, The Last of Us 2 Remastered zadebiutuje na PC już za kilka miesięcy. Data premiery została bowiem wyznaczona na 3 kwietnia 2025 roku.

Zainteresowani mogą już dodać tytuł do listy życzeń na platformie Steam, jednak nie poznaliśmy jeszcze ceny gry. Wersja ma zawierać natomiast wszystkie ulepszenia i tryby takie jak roguelikowe Bez powrotu czy swobodną grę na gitarze. Poniżej znajduje się zwiastun zapowiadający wydanie The Last of Us 2 Remastered na PC.