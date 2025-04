Commandos: Origins debiutuje dziś na PC i konsolach. Powrót klasyki po 23 latach

Commandos: Origins jest dostępne do zakupu w dwóch wersjach: standardowej (219,99 zł na PC i 277,49 zł na konsolach) oraz deluxe (259,99 zł na PC i 322,49 zł na konsolach). Droższa edycja zawiera dodatkowe skórki bazujące na postaciach z poprzednich odsłon, cyfrowy kalendarz, soundtrack oraz szablon popiersia Zielonego Bereta do druku 3D. Produkcja pojawi się również w ramach abonamentu Game Pass i będzie zawierać polski język w postaci napisów.

Już dzisiaj odbędzie się premiera Commandos: Origins, czyli czwartej głównej odsłony serii kultowych strategii taktycznych. Na ten moment mamy ujrzeć wydania na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5, lecz w przyszłości powinny pojawić się również edycje na PlayStation 4 i Xbox One. Konkretnymi godzinami debiutu nie podzielił się jedynie Microsoft - na Steamie i w Epic Games Store tytuł zostanie o 19:00, a w PlayStation Store już o 16:00 polskiego czasu.

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Commandos: Origins, które są z reguły pozytywne, choć nie ma tu mowy o imponującym wyniku. Gra ma przed sobą spore oczekiwania, ponieważ jest to powrót do tradycyjnych odsłon serii po 23 latach - tak dawno odbyła się premiera Commandos 3: Destination Berlin. W serwisie Metacritic tytuł zebrał średnią w wysokości 72/100, a poniżej zamieszczamy kilka przykładowych not: