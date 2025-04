Civilization 7 otrzyma ogromną aktualizację. Twórcy podzielili się nadchodzącymi nowościami

Firaxis Games wciąż stara się poprawić stan Civilization 7 - ostatnio doczekaliśmy się znacznego ulepszenia, lecz stało się to z inicjatywy fanów . W najnowszym komunikacie studio zapowiedziało wprowadzenie wielu zmian, a także kilku zupełnie nowych elementów.

Najważniejszą zmianą w nowej wersji Civilization 7 będzie dodanie 10 nowych zasobów dających nam dostęp do kolejnych wydarzeń fabularnych. Towarzyszyć im będzie system losowego umieszczania tych elementów, dzięki czemu każde podejście do rozgrywki będzie wyglądało inaczej.

Firaxis ogłosiło również pojawienie się w Civilization 7 trybu nieskończonej rozgrywki określonego jako Just One More Turn. Będziemy mogli w nim kontynuować kampanię nawet po zakończeniu rozgrywki, lecz postęp er zostanie wstrzymany. Wciąż jednak będziemy mogli dokończyć pozostałe ścieżki zwycięstw, czy też zarządzać swoim imperium.

Opisane nowości wraz z resztą opisaną na stronie twórców mają trafić do Civilization 7 już 22 kwietnia.