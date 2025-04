Nowa gra z PC Game Pass zalicza zły start. South of Midnight nie cieszy się popularnością

South of Midnight zadebiutowało na pecetach oraz Xbox Series X/S (również w PC Game Pass), lecz nie zainteresowało to zbyt wielu osób. Przygodowa gra akcji od Compulsion Games zebrała jedynie 329 opinii na Steamie - warto jednak zaznaczyć, że aż 93 procent jest pozytywnych. Na ten moment niewiele wskazuje, aby ta sytuacja uległa szybkiej poprawie.

Podczas niedawnego Xbox Developer Direct zobaczyliśmy nowe materiały z kilku interesujących tytułów, jak na przykład Doom the Dark Ages, Clair Obscur 33 Expedition i South of Midnight . Właśnie doczekaliśmy się premiery ostatniej wymienionej produkcji będącej nowym IP Microsoftu. Pomimo wielkich oczekiwań nie spotkała się ona jednak ze zbyt dużym zainteresowaniem.

Wynik popularności jeżeli chodzi o liczbę graczy South of Midnight na platformie Valve również pozostawia wiele do życzenia. Blisko północy tytuł osiągnął szczyt zainteresowania w postaci 1411 graczy, co nie pozwala nawet na znalezienie się wśród 600 najbardziej ogrywanych gier na Steamie przez ostatnie 24 godziny.