The Last of Us 2 na PC podobno jest już gotowe. Sony czeka jednak na dobry moment

W trakcie ostatniego State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi God of War: Ragnarok na PC. Tymczasem okazuje się, że na swoją premierę na komputerach osobistych czeka już kolejna produkcja PlayStation Studios. Mowa tutaj o pecetowej wersji The Last of Us 2, która rzekomo jest już gotowa od kilku dobrych miesięcy.

Pecetowa wersja The Last of Us 2 jest rzekomo gotowa od kilku miesięcy

Najnowsze doniesienia na temat The Last of Us 2 na PC pochodzą od popularnego insidera posługującego się pseudonimem „billbil-kun”. Od dłuższego czasu regularnie dzieli się on sprawdzonymi informacjami, dlatego można bezpiecznie założyć, że nie inaczej jest również tym razem. W artykule opublikowanym w serwisie Dealabs wspomniany informator zdradza, że prace nad pecetową wersją produkcji Naughty Dog rozpoczęto już w 2021 roku.