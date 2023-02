The Last Case of Benedict Fox z dokładną datą premiery. Jest też długi gameplay

Zgodnie z zapowiedziami wersja demonstracyjna The Last Case of Benedict Fox jest już dostępna na platformie Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych informacji związanych z nadchodzącą produkcją polskiego studia Plot Twist. Zrealizowana w formie platformowej gry akcji metroidvania doczekała się bowiem dokładnej daty premiery. Okazuje się, że dzieło rodzimego dewelopera powalczy o uwagę graczy ze Star Wars Jedi: Ocalały.

The Last Case of Benedict Fox zadebiutuje na rynku pod koniec kwietnia 2023 roku

Z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie marki Xbox dowiadujemy się, że The Last Case of Benedict Fox zadebiutuje na rynku dokładnie 27 kwietnia. Tego samego dnia produkcja studia Plot Twist – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – trafi również do usługi Xbox Game Pass. Ponadto deweloperzy przygotowali obszerny gameplay, który pozwala sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji. Materiał znajdziecie na dole wiadomości.