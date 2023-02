The Last Case of Benedict Fox do sprawdzenia za darmo. Gra otrzyma wkrótce demo

Już jutro – 6 lutego – na Steam rozpocznie się kolejny Steam Next Fest, w którego trackie gracze PC będą mieli okazję sprawdzić masę wersji demonstracyjnych nadchodzących produkcji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez studia Plot Twist, we wspomnianym gronie znajdzie się również The Last Case of Benedict Fox

Jedną z niespodzianek czerwcowego Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 była zapowiedź The Last Case of Benedict Fox, czyli zrealizowanej w formie platformowej gry akcji metroidvanii od polskiego studia Plot Twist. Rodzimy deweloper pojawił się również na targach Gamescom 2022, gdzie zaprezentowano obszerny gameplay wspomnianego tytułu. Tymczasem okazuje się, że już niedługo gra doczeka się wersji demonstracyjnej na komputerach osobistych.

Nasi fani będą mogli zanurzyć się w mroczną historię, przeżyć fragment emocjonującej rozgrywki i sprawdzić, co przyniesie The Last Case of Benedict Fox. Jestem przekonany, że nasze demo pokaże graczom, dlaczego warto czekać na pełną wersję gry – powiedział prezes studia Plot Twist, Paweł Czapla.

Czapla podkreślił także, że Plot Twist skupia się obecnie na dopracowaniu rozgrywki oraz poszczególnych mechanik gry The Last Case of Benedict Fox. Prezes studia zapewnił również, że nadchodzące miesiące „będą szczególnie ekscytujące”, ponieważ deweloperzy będą „stopniowo” prezentować kolejne elementy wspomnianej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że The Last Case of Benedict Fox zmierza nie tylko na PC, ale także na konsole Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja studia Plot Twist ma zadebiutować na wymienionych platformach wiosną bieżącego roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass.