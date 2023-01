The Invincible ukaże się w tym roku na PC i konsolach – zapewniają deweloperzy

Pod koniec listopada The Invincible – pierwszoosobowa gry przygodowej z elementami thrillera na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema – doczekało się nowego zwiastuna . Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane ze wspomnianą produkcją oraz studiem Starward Industries, które powinny ucieszyć wszystkich fanów twórczości wspomnianego pisarza.

W ten sposób nie tylko gwarantujemy sobie wyłączność na produkcję gry wideo opartej na kultowej książce Stanisława Lema na następne 5 lat, ale także skutecznie zarządzamy ryzykiem związanym z obowiązywaniem wcześniejszej licencji do października 2023 roku, co w naszym rozumieniu od dłuższego czasu ciążyło na wycenie spółki – powiedział Michał Pietrzkiewicz, członek zarządu Starward Industries.

Dzięki wspomnianej licencji krakowskie studio może wyprodukować więcej niż jedną grę w świecie „Niezwyciężonego”. Deweloperzy mogą również przygotować DLC oraz płatne dodatki fabularne do nadchodzącego The Invincible. Umowa nie obejmuje natomiast licencji na stworzenie filmu lub serialu na podstawie powieści Stanisława Lema.



Marek Markuszewski – prezes zarządu Starward Industries – zapewnił natomiast, że wspomniane The Invincible zadebiutuje jednocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w tym roku. Niestety na dokładną datę premiery gry musimy jeszcze nieco zaczekać.