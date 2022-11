The Invincible z nowym trailerem. Twórcy prezentują życie na planecie Regis III

Na początku października do sieci trafił obszerny gameplay z The Invincible – pierwszoosobowej gry przygodowej z elementami thrillera podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema. Tymczasem deweloperzy ze studia Starward Industries postanowili najwyraźniej przypomnieć graczom o wspomnianej produkcji i opublikowali nowy zwiastun gry, który przybliża życie na planecie Regis III.

Starward Industries prezentuje kolejny zwiastun gry The Invincible na podstawie powieści Stanisława Lema

Z najnowszego materiału promocyjnego – wyraźnie inspirowanego klasycznymi filmami dokumentalnymi – dowiadujemy się m.in. że powietrze na planecie Regis III składa się w czterech procentach z metanu i w szesnastu procentach z tlenu. Zwiastun informuje również, że „powierzchnia lądowa planety jest pozbawiona życia zarówno pod względem roślinożerców, jak i drapieżników”.



Wydawałoby się więc, że Regis III jest bezpieczne, ale niepokojąca końcówka trailera sugeruje, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Wspomniany zwiastun pozwala również przyjrzeć się kilku lokacjom, które przyjdzie nam odwiedzić w trakcie rozgrywki. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.



Na koniec przypomnijmy, że The Invincible zmierza na komputery osobiste, a także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2023 roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery. Jeśli czekacie na produkcją studia Starward Industries, to zachęcamy Was do lektury: Graliśmy w The Invincible – mozolnie, ale z klimatem.