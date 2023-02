The Invincible – zobaczcie klimatyczny zwiastun gry na podstawie powieści Lema

Pod koniec stycznia Starward Industries poinformowało o przedłużeniu umowy zapewniającej wyłączność na tworzenie gier na podstawie powieści „Niezwyciężony”. Wczoraj natomiast krakowski deweloper wspólnie z 11 bit studios – wydawcą The Invincible – udostępnili kolejny zwiastun wspomnianej produkcji. Niestety trailer nie zawiera informacji, na którą z niecierpliwością czekają miłośnicy twórczości Stanisława Lema.

Nowy zwiastun The Invincible zapowiada klimatyczną przygodę na obcej planecie

W najnowszym zwiastunie The Invincible nie brakuje kilku nowych fragmentów rozgrywki, a sam materiał – trzeba przyznać – jest niezwykle klimatyczny. Jeśli jednak liczycie na informacje o dokładnej dacie premiery gry, to mamy dla Was złe wieści. Wygląda na to, że deweloperzy ze studia Starward Industries wciąż nie są gotowi ujawnić, kiedy gracze będą mieli okazję wyruszyć na planetę Regis III.