The Invincible – demo już dostępne

Śpieszymy donieść, że event już wystartował, a wersja demonstracyjna The Invincible jest dostępna dla wszystkich. Skusicie się sprawdzić grę, której fabuła oparta jest na motywach powieści Stanisława Lema?

Zaledwie parę dni temu w sieci pojawił się obszerny materiał, na którym zaprezentowano 10 minut rozgrywki z nadciągającego The Invincible . Deweloperzy zapowiedzieli również, że udostępnią demo swojej produkcji w ramach specjalnego wydarzenia LudoNarraCon na Steam, które potrwa w dniach 4-8 maja .

Przypomnijmy, że The Invincible powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety, wciąż nie poznaliśmy dokładnej daty premiery gry. Zainteresowanych produkcją studia Starward Industries zapraszamy również do lektury: Graliśmy w The Invincible – mozolnie, ale z klimatem.