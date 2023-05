The Invincible na długiej rozgrywce. Zobaczcie gameplay z nadchodzącego dema

W połowie lutego mieliśmy okazję zobaczyć klimatyczny zwiastun The Invincible, czyli nadchodzącej gry przygodowej z elementami thrillera na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne materiały prezentujące nadchodzącą produkcję studia Starward Industries. Tym razem zainteresowani mogą rzucić okiem na fragmenty rozgrywki, które pokazują wspomniany tytuł w akcji.

Nowe fragmenty rozgrywki z The Invincible na podstawie powieści Stanisława Lema.

Udostępnione w sieci materiały pochodzą z wersji demonstracyjnej, do której dostęp otrzymali jedynie wybrani twórcy internetowi oraz redakcje. Na dole wiadomości znajdziecie gameplay opublikowany przez IGN. Na szczęście już niedługo wszyscy użytkownicy komputerów osobistych będą mieli okazję samodzielnie przetestować The Invincible.



W dniach 4-8 maja na platformie Steam odbędzie się bowiem LudoNarraCon. W ramach wspomnianego wydarzenia deweloperzy ze studia Starward Industries zamierzają natomiast udostępnić wersję demonstracyjną gry The Invincible. Zainteresowani już w tym tygodniu będą mogli więc sami sprawdzić, czy warto czekać na nadchodzącą produkcję na podstawie powieści Stanisława Lema.



Przypomnijmy, że The Invincible powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery wciąż nie jest jednak znana. Zainteresowanych produkcją studia Starward Industries zapraszamy również do lektury: Graliśmy w The Invincible – mozolnie, ale z klimatem.