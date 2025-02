The House of the Dead 2: Remake do sprawdzenia za darmo. Udostępniono wersję demo

Jakiś czas temu ujawniono termin premiery The House of the Dead 2: Remake. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku w ciągu kilku najbliższych tygodni. Okazuje się jednak, że gracze PC już teraz mogą przetestować odświeżoną wersję drugiej odsłony popularnej serii rail shooterów.

Wersja demo The House of the Dead 2: Remake dostępna na Steam

Na Steam udostępniono wersję demonstracyjną The House of the Dead 2: Remake. Zgodnie z przekazanymi informacjami demo wspomnianej produkcji pozwala rozegrać pierwszy poziom, a także przetestować tryb kooperacji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie gry na platformie Valve.