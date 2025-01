The House of the Dead 2: Remake nadchodzi. Wiemy, kiedy gra ukaże się na rynku

Forever Entertainment ma dobre wieści dla wszystkich miłośników serii The House of the Dead. Okazuje się bowiem, że prace nad The House of the Dead 2: Remake powoli zmierzają ku końcowi. W sieci pojawił się nowy zwiastun, w którym ujawniono termin premiery odświeżonej wersji kultowej gry akcji.

Ujawniono termin premiery The House of the Dead 2: Remake

Zgodnie z przekazanymi informacjami The House of the Dead 2: Remake zadebiutuje na rynku wiosną 2025 roku. Niestety na dokładną datę premiery wspomnianej produkcji będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Nadchodzący remake ma zaoferować m.in. odświeżoną ścieżkę dźwiękową, nowoczesną grafikę i „rozgrywkę wierną oryginalnej grze”.