The House of Da Vinci 3 – już jutro pecetowa premiera kolejnej części serii

Już jutro na Steam zadebiutuje The House of Da Vinci 3, czyli trzecia część serii ciepło przyjętych gier przygodowych. Warto wspomnieć, że tym samym będzie to finał trylogii przygotowanej przez Blue Brain Games. Pierwsza część pojawiła się na rynku w 2017 roku. Twórcy zapowiadają sporo nowości i masę jeszcze ciekawszych zagadek. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi cechami produkcji.

The House of Da Vinci 3 zebrało całkiem dobre oceny

Wiemy, że The House of Da Vinci 3 jest całkiem udaną produkcją. Od jakiegoś czasu gra dostępna jest na urządzaniach mobilnych. Tytuł autorstwa Blue Brain Games zbiera w sklepach Google Play i App Store naprawdę dobre oceny.



The House of Da Vinci 3 to gra, która skupia się na eksploracji, kolekcjonowaniu przedmiotów i rozwiązywaniu zagadek. Tak jak we wcześniejszych odsłonach, również tutaj zajmiemy się chociażby aktywowaniem rozmaitych mechanizmów. Nie zabraknie specjalnego narzędzia (Oculus Perpetua) pozwalającego na modyfikowanie wydarzeń z przeszłości, co pozwoli nam wpłynąć na teraźniejszość.



A jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej serii, to zachęcam do zapoznania się z recenzjami poprzednich odsłon. Nasz redakcyjny miłośnik przygodówek – Harpen Holmes – miał okazję przetestować obie części.