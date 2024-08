To koniec The Grand Tour. Pierwsze zdjęcie z ostatniego odcinka z Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem i Jamesem Mayem

Ostatni odcinek The Grand Tour już wkrótce zadebiutuje na platformie Prime Video. Z tej okazji Amazon podzielił się pierwszym zdjęciem z The Grand Tour: One for the Road, czyli odcinkiem specjalnym, stanowiącym wielkie zwieńczenie długiej serii. Tym razem Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May udadzą się do Zimbabwe, po którym będą jeździć klasycznymi samochodami. Na samym dole zobaczycie wspomniane zdjęcie.

The Grand Tour – pierwsze zdjęcie z finału serii

W swojej ostatniej przygodzie Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May ignorują instrukcje pana Wilmana i udają się do Zimbabwe trzema samochodami, które zawsze chcieli mieć: Lancią Montecarlo, 3-litrowym Fordem Capri i Triumph Stag, na oszałamiającą podróż przez piękne, a czasem wymagające krajobrazy, prowadzącą do emocjonalnego zakończenia na dziwnie znajomej wyspie.