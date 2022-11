The Game Awards 2022 bez zapowiedzi od Microsoftu? Wszystko przez śledztwo CMA

Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym tygodniu odbędzie się gala The Game Awards 2022. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, tak i tym razem wydarzenie składać będzie się nie tylko z ceremonii wręczenia nagród najlepszym produkcjom 2022 roku, ale także z prezentacji różnego rodzaju materiałów i wiadomości na temat nadchodzących tytułów. Wiele wskazuje jednak na to, że na tegorocznej edycji nie uświadczymy zapowiedzi od Microsoftu, a przynajmniej tak twierdzi jeden z branżowych insiderów.

Na The Game Awards 2022 nie zobaczymy gier od Microsoftu – informuje insider

Autorem powyższych doniesień jest Jez Corden z Windows Central. W najnowszym odcinku podcastu The Xbox Two insider ujawnił, że dotarły do niego „niejasne plotki”, które sugerują, że gigant z Redmond nie szykuje żadnych ogłoszeń na The Game Awards 2022. Powodem takiej decyzji ma być prowadzone przez brytyjski urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) śledztwo w sprawie przejęcia Activision Blizzard.



Amerykańska firma najpewniej nie chce dawać urzędnikom żadnych argumentów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich ostateczną decyzję. Warto wspomnieć, że jakiś czas temu podobne doniesienia pojawiły się na temat PlayStation Showcase. Sony rzekomo nie zaprosiło w tym roku graczy na własną prezentację właśnie ze względu na trwające śledztwo w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft.



Czy gigant z Redmond faktycznie nie pojawi się na The Game Awards 2022? Posiadacze konsol Xbox z pewnością chcieliby otrzymać nowe informacje na temat takich tytułów jak Starfield, Redfall czy też Avowed. Klientom Microsoftu nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że amerykańska firma jednak weźmie udział w zaplanowanym na 8 grudnia wydarzeniu.