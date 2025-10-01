The First Descendant z wielką aktualizacją. Do gry trafia zupełnie nowa broń

The First Descendant zaliczyło w ubiegłym roku solidny start. Darmowa strzelanka obecnie nie przyciąga już takich tłumów, ale wciąż cieszy się popularnością na Steamie. Twórcy wydali teraz obszerną aktualizację – gra otrzymała nową zawartość rozszerzającą trzeci sezon.

Nowa klasa broni w The First Descendant. Gracze dostali miecze

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie do gry zupełnie nowej klasy broni, czyli mieczy. Oprócz nowej broni, wprowadzono całkiem nowy loch Void Vessel Dungeon. Dostępny jest on w trybach trudności normalnym oraz hard.