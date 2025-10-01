The First Descendant z wielką aktualizacją. Do gry trafia zupełnie nowa broń

The First Descendant zaliczyło w ubiegłym roku solidny start. Darmowa strzelanka obecnie nie przyciąga już takich tłumów, ale wciąż cieszy się popularnością na Steamie. Twórcy wydali teraz obszerną aktualizację – gra otrzymała nową zawartość rozszerzającą trzeci sezon.
Nowa klasa broni w The First Descendant. Gracze dostali miecze
Najważniejszą nowością jest wprowadzenie do gry zupełnie nowej klasy broni, czyli mieczy. Oprócz nowej broni, wprowadzono całkiem nowy loch Void Vessel Dungeon. Dostępny jest on w trybach trudności normalnym oraz hard.
Nowy boss, Arche Slayer, stanowi wyzwanie tematycznie związane z nową klasą broni, posługując się atakami mieczami i charakteryzując się dużą mobilnością. We wspomnianym lochu gracze mogą zdobyć nowe miecze oraz powiązane z nimi moduły. W ramach aktualizacji dodano również trzy nowe, potężne Trigger Modules.
GramTV przedstawia:
Deweloperzy z NEXON Games zadbali również o zbalansowanie rozgrywki. Zmodernizowano między innymi postać Kyle’a – ulepszono użyteczność umiejętności i wzmocniono zdolność ostateczną. Ponadto wprowadzono liczne udogodnienia w zakresie jakości życia. Więcej szczegółów związanych z aktualizacją jest dostępnych w tym miejscu.
The First Descendant zadebiutował 2 lipca 2024 roku. Kooperacyjna strzelanka jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w modelu free-to-play.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!