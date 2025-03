Po recenzjach od krytyków przyszła pora na graczy. Jakie oceny zbiera The First Berserker: Khazan?

The First Berserker: Khazan trafiło już do pierwszych graczy w ramach wczesnego dostępu.

Dziś rano informowaliśmy o pierwszych recenzjach The First Berserker: Khazan. Gra spotkała się z ciepłym odbiorem ze strony krytyków, uzyskując średnią ocen na poziomie 80/100 w serwisie Metacritic. Pierwsi gracze mają już dostęp do tytułu, w związku z czym na platformie Steam ukazują się oceny od użytkowników.

The First Berserker: Khazan z ocenami od graczy Jak wspomnieliśmy powyżej, na Steamie ukazują się już pierwsze oceny The First Berserker: Khazan. W momencie pisania tego tekstu odbiór klasyfikowany jest jako „bardzo pozytywny”, a aż 94% z ponad 670 opinii wypowiada się pochlebnie na temat tytułu.

Według graczy The First Berserker: Khazan oferuje doskonały system parowania, szeroką gamę wrogów czy bogaty zestaw umiejętności. W recenzjach często można przeczytać, że tytuł jest wymagający, jednocześnie zapewniając masę satysfakcji. Pochwały zbiera też optymalizacja, wiele różnych stylów gry, projekty bossów czy ścieżka dźwiękowa. Nie brakuje głosów, że produkcja może stanowić kandydata do GOTY. Zanurz się w brutalnej akcji gry „The First Berserker: Khazan”, hardkorowej przygodzie RPG akcji osadzonej 800 lat przed wydarzeniami z uniwersum Dungeon Fighter Online (DNF). Poznasz rozległe uniwersum i udasz się na kontynent Arad, aby odkryć dotychczas nieznaną historię generała Khazana. Opanuj wciągającą i immersyjną mechanikę walki, angażując się w strategiczne bitwy przeciwko różnorodnym wrogom i bossom. Czy podążysz ścieżką Pierwszego Berserkera i wkroczysz na drogę zemsty Khazana? – brzmi opis gry. Przypomnijmy, że premiera The First Berserker: Khazan dla wszystkich graczy odbędzie się 27 marca 2025 roku. Zagramy na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

