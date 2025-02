The First Berserker: Khazan z nowym zwiastunem. Walka z bossami i przebudzenie bohatera

IGN Fan Fest 2025 przyniósł kolejny materiał z The First Berserker: Khazan. Premiera produkcji nadciąga coraz większymi krokami, a deweloperzy nie zwalniają tempa. Tym razem przedstawiono nowych bossów, który spotka na swojej drodze protagonista.

Na materiale możemy zobaczyć między innymi wspomnianą kobietę walczącą z bohaterem przy użyciu parasola. Pojawił się też Shactuka czy Specter of Bhangau. Ciekawym elementem jest również mechanika „przebudzenia”, nadająca protagoniście specjalnych umiejętności.

The First Berserker: Khazan to ekscytująca gra RPG akcji oparta na uniwersum Dungeon Fighter Online (DNF), flagowym tytule firmy Nexon z ponad 800 milionami graczy na całym świecie. Rozgrywająca się 800 lat przed wydarzeniami z DNF gra toczy się na kontynencie Arad i opowiada dotychczas nieznaną historię Khazana, pierwszego berserkera. Gracze doświadczą legendarnej podróży Khazana z pierwszej ręki, opanowując skomplikowaną i wciągającą mechanikę walki oraz tocząc strategiczne bitwy, które ożywiają jego epicką opowieść. – czytamy w opisie gry.