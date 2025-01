The First Berserker: Khazan wciągnie na długie godziny. Nowe informacje o RPG akcji od Neople

W połowie stycznia udostępnione zostało demo The First Berserker: Khazan. Premiera RPG akcji zbliża się coraz większymi krokami, w związku z czym otrzymaliśmy też nowe informacje związane z produkcją. Deweloperzy podzielili się między innymi szczegółami dotyczącymi szacowanej długości rozgrywki, a także zdradzili, co za zainspirowało ich do stworzenia tytułu.

The First Berserker: Khazan – długość rozgrywki i inne, nowe informacje od twórców

Nowe informacje na temat The First Berserker: Khazan pojawiły się w sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie z członkami Nexon i Neople. Twórcy ujawnili między innymi, że główną inspiracją dla gry było Dungeon & Fighter, jednak deweloperzy czerpali również z takich tytułów jak Nioh, Sekiro, Ghost of Tsushima, Dark Souls i Diablo.