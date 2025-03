The First Berserker: Khazan w złocie. RPG w stylu soulslike otrzymał także kolejny zwiastun

Dowiedzieliśmy się, że debiutujący 27 marca The First Berserker: Khazan znalazł się już w złocie - oznacza to, że najprawdopodobniej już nic nie zagrozi premierze w planowanym terminie. Sam filmik prezentuje dalsze fragmenty historii przedstawionej w grze, w tym oczywiście wątek głównego bohatera. Jest on słynnym, niesłusznie skazanym, generałem, który szuka zemsty po uwolnieniu się z więzienia. Warto wspomnieć, że fabuła jest osadzona w uniwersum Dungeon & Fighter.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, za kilkanaście dni odbędzie się premiera The First Berserker: Khazan - RPG-a akcji z elementami soulslike. Tytuł był wielokrotnie przedstawiany przez twórców na zwiastunach - ostatnio podczas IGN Fan Fest 2025 . Właśnie doczekaliśmy się kolejnego materiału, któremu towarzyszyło również pozytywne ogłoszenie.

The First Berserker: Khazan to ekscytująca gra RPG akcji oparta na uniwersum Dungeon Fighter Online (DNF), flagowym tytule firmy Nexon z ponad 800 milionami graczy na całym świecie. Rozgrywająca się 800 lat przed wydarzeniami z DNF gra toczy się na kontynencie Arad i opowiada dotychczas nieznaną historię Khazana, pierwszego berserkera. Gracze doświadczą legendarnej podróży Khazana z pierwszej ręki, opanowując skomplikowaną i wciągającą mechanikę walki oraz tocząc strategiczne bitwy, które ożywiają jego epicką opowieść.

Materiał przedstawił również bonusy, jakie trafią do posiadaczy The First Berserker: Khazan w wersji Deluxe. Będzie to przede wszystkim trzydniowy wczesny dostęp, a także cyfrowy artbook i zestaw przedmiotów do użycia w grze.