The Finals z nowym trybem rozgrywki. Aktualizacja wprowadza też masę poprawek i zmiany w balansie

Terminal Attack w stylu Rainbow Six Siege.

Na początku marca bieżącego roku ruszył drugi sezon rozgrywek w darmowej strzelance The Finals . Gracze otrzymali wówczas tryb Power Shift, a także mapę SYS$HORIZON czy nowe bronie dla każdej klasy. Tymczasem deweloperzy przygotowali kolejną porcję atrakcji w nowej aktualizacji, która wprowadzi również kilka poprawek i zmian w balansie.

Terminal Attack – nowy tryb rozgrywki w darmowej strzelance The Finals

Darmowy FPS został właśnie wzbogacony o kolejny tryb rozgrywki. The Finals otrzymało bowiem Terminal Attack, które może przywodzić na myśl styl Rainbow Six Siege. Nowy tryb oferuje starcia 5 na 5 z pojedynczym życiem, gdzie celem atakujących jest dostarczenie klucza deszyfrującego do terminala i przesłanie danych w ciągu 7 rund. Obrońcy mają natomiast temu procederowi zapobiec za wszelką cenę. Wraz z aktualizacją w sieci pojawił się zwiastun prezentujący Terminal Attack w akcji.