Wkrótce rusza 2. sezon rozgrywek w The Finals. Wiemy, jakie atrakcje czekają na graczy

Drugi sezon rozgrywek w The Finals przyniesie między innymi nową, wypełnioną neonami mapę.

The Finals zaliczyło bardzo udany debiut w grudniu ubiegłego roku. Darmowa strzelanka nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy, a twórcy nie zamierzają zwalniać tempa i oferują miłośnikom strzelanki kolejne atrakcje. Embark Studios podzieliło się szczegółami 2. sezonu rozgrywek, który rozpocznie się już niebawem.

Drugi sezon rozgrywek w The Finals zaoferuje nową mapę i kolejne gadżety

Jak dowiadujemy się z najnowszego zwiastuna The Finals, drugi sezon rozgrywek rozpocznie się już 14 marca 2024 roku. Jeśli chodzi o nowości, które czekają na graczy, wśród atrakcji możemy spodziewać się między innymi nowego trybu Power Shift, w którym zawodnicy (5 na 5) będą musieli eskortować platformę przez arenę. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy dla zainteresowanych.

The Finals doczeka się również nowej mapy SYS$HORIZON, czyli pełną neonów lokację w mieście, która umożliwi swobodne przemieszczanie się po arenie. Ponadto do gry trafią nowe bronie dla każdej klasy – pistolet 93R (lekka), karabin FAMAS (średnia) oraz Shotgun KS-23 (ciężka). Wszystkie z klas otrzymają także kolejne gadżety, w tym dematerializator umożliwiający usuwanie przeszkód dla klasy średniej czy brama świateł pozwalająca rozkładać portale dla klasy lekkiej. Wraz z zapowiedzią nowego sezonu do sieci trafił również zwiastun prezentujący nowości w akcji.

Poza atrakcjami, które zaoferuje 2. sezon rozgrywek w The Finals, deweloperzy zadbali także o usprawnienie kilku elementów gry. Przebudowy doczekał się między innymi system ligowy, który wprowadzi nowe nagrody. Dodatkowo pojawi się nowy system postępów w karierze – cotygodniowe nagrody od Seaonal pozwolą awansować z nowicjusza na zawodowca.

Strzelanka jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na zakończenie warto przypomnieć, że The Finals zadebiutowało 8 grudnia 2023 roku.