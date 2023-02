The Fens Sheriff's Department – nieoficjalne DLC do Fallout 4 już dostępne!

Fani Fallout 4 z pewnością mają na celowniku Fallout: London, które według wcześniejszych zapewnień ma pojawić się na rynku w 2023 roku. Olbrzymia modyfikacja wprowadzi do gry sporo nowej zawartości, prezentując jej nowe oblicze. Okres oczekiwania możecie umilić sobie dzięki równie ambitnemu projektowi, który jest już dostępny. Mowa tutaj o The Fens Sheriff's Department.

The Fens Sheriff's Department – ambitny mod do Fallout 4

Modyfikacja autorstwa użytkownika o nicku MunkySpunk jest już dostępna. Twórca przygotował również premierowy trailer, który znajdziecie poniżej. Jak możemy przeczytać w opisie projektu, mod wprowadza do gry 50 questów, godziny dodatkowej rozgrywki, zupełnie nowe zakończenie dla podstawowej wersji gry, nowego kompana, kilkunastu NPC, lokacje, bronie, przedmioty i wiele więcej.



Po dodatkowe informacje na temat zmian zawartych w The Fens Sheriff's Department odsyłamy Was na nexusmods.com. Tam znajdziecie również instrukcję instalacji moda oraz szczegóły dotyczące wymagań. Jeśli lubicie Fallout 4, to sprawdzenie omawianej modyfikacji z pewnością będzie dobrą decyzją.