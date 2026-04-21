Nowy StarCraft z pierwszymi szczegółami. To ucieszy fanów serii

Taki styl będzie miał nowy StarCraft.

Wokół marki StarCraft ponownie robi się głośno. Choć Blizzard Entertainment od dłuższego czasu nie zapowiadało oficjalnie nowych projektów w tym uniwersum, kolejne doniesienia sugerują, że w przygotowaniu może znajdować się strzelanka osadzona w znanym świecie Terran, Zergów i Protossów. Najnowsze informacje wskazują na wyraźny kierunek artystyczny, który ma odróżnić projekt od innych produkcji studia. StarCraft – szykowana strzelanka w uniwersum Blizzarda zaskoczy realistyczną oprawą graficzną Według dziennikarza Jez Corden, gra ma celować w znacznie bardziej realistyczną oprawę wizualną, bliższą filmowym przerywnikom z StarCraft 2 niż stylizowanej estetyce znanej z Overwatcha. To podejście może oznaczać powrót do bardziej surowej i mrocznej wizji science fiction, z której słynęła seria.

Tworzą coś na kształt drużyny marzeń do tej strzelanki. To mnie ekscytuje, ale jeszcze bardziej ucieszyło mnie po prostu zobaczenie ponownie StarCrafta. Zobaczenie Terran, Zergów i całej reszty. Corden zdradził również, że miał okazję zobaczyć fragmenty wczesnej wersji gry, choć trudno ocenić, na jakim etapie produkcji znajduje się projekt. Możliwe, że prezentowane materiały były jedynie prototypem. Realistyczny styl graficzny również robił wrażenie. Trudno było to dokładnie ocenić na podstawie nagrania, ale to nie był styl pokroju Overwatcha ani nawet StarCrafta 2. Wyglądało to tak, jakby twórcy celowali bardziej w kinowe przerywniki ze StarCrafta 2 niż w stylizowaną estetykę, z której słynie Blizzard. Jeśli spojrzeć na styl graficzny Blizzarda jak na skalę, gdzie po jednej stronie mamy realizm Diablo 4, a po drugiej kreskówkową stylistykę Overwatcha, to ten shooter zdecydowanie znajdował się bliżej realistycznego końca. Dziennikarz podkreślił również, że finalna wersja gry powinna prezentować się znacznie lepiej niż materiały, które widział: Gra na premierę będzie wyglądać o wiele lepiej niż to, co zobaczyłem.

GramTV przedstawia:

Studio miało w ostatnim czasie określać StarCrafta jako jeden z kluczowych filarów swojej działalności, co sugeruje, że powrót serii w większym stylu jest tylko kwestią czasu. W projekt ma być zaangażowany także Drew Murray, doświadczony twórca, który dołączył do Blizzarda na początku 2026 roku jako associate design director. Choć jego udział w strzelance nie został oficjalnie potwierdzony, wcześniejsze raporty łączą go właśnie z tym przedsięwzięciem. Nieoficjalne informacje wskazują również, że Blizzard może nie pracować nad grą samodzielnie. W tle pojawia się Nexon, południowokoreański wydawca, który miałby współtworzyć projekt. Według doniesień współpraca jest już zaawansowana, a produkcja weszła w etap rozwoju.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.