Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten cykl science fiction podbija 2026 rok i szykuje kolejny hit. To nie Gwiezdne wojny, ani Diuna

Radosław Krajewski
2026/04/22 18:40
0
0

Ta franczyza również doczeka się ekranizacji.

Gdy Gwiezdne wojny przygotowują się do powrotu na duży ekran, a Diuna wkrótce zakończy historię Paula Atrydy w szykowanej trzeciej części, to 2026 rok obecnie należy do innego cyklu science fiction, który podbija świat literatury, a za kilka lat również seriali i gier. Mowa o Dungeon Crawler Carl autorstwa Matta Dinnimana. Cykl, który zadebiutował w 2020 roku jako self-publishingowy projekt na platformie Royal Road, z czasem zdobył oddaną społeczność czytelników. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po wejściu na Amazon, a następnie podpisaniu umowy wydawniczej z Penguin Random House. Od tego momentu popularność serii zaczęła rosnąć.

Dungeon Crawler Carl – to obecnie najszybciej rozwijająca się literacka seria science fiction

Obecnie cykl liczy siedem tomów, a kolejny jest tuż za rogiem. Ósma część zatytułowana A Parade of Horribles trafi na rynek 12 maja i ma być jednym z najważniejszych rozdziałów całej historii. Warto dodać, że seria pojawiła się również w Polsce za sprawą wydawnictwa Czarna Owca. Obecnie w sprzedaży znajduje się tylko pierwsza część cyklu.

Fabuła serii skupia się na Carlu, byłym żołnierzu amerykańskiej straży przybrzeżnej, oraz jego nietypowej towarzyszce, kotce o arystokratycznym rodowodzie znanej jako Królewna Pączuś. Po zniszczeniu Ziemi przez obcą korporację bohaterowie trafiają do brutalnego, międzygalaktycznego reality show, w którym uczestnicy muszą przechodzić kolejne poziomy śmiercionośnego lochu. Całość łączy elementy RPG z dynamiczną akcją i czarnym humorem, gdzie stawką jest przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Sukces książek szybko przełożył się na rozwój całego uniwersum. Prawa do ekranizacji sprzedano już w 2024 roku, a niedawno potwierdzono, że aktorska adaptacja powstaje dla Peacock. Na tym jednak nie koniec. Seria doczekała się webkomiksu, a 19 maja zadebiutuje powieść graficzna oparta na pierwszym tomie. W planach są także kolejne komiksy oraz dwie gry osadzone w tym świecie.

Najważniejsze wydarzenia wciąż rozgrywają się jednak na kartach książek. Nadchodzący tom przeniesie bohaterów na dziesiąty poziom lochu, gdzie pozornie prostsze zadania szybko zamienią się w kolejne śmiertelne wyzwania. Sytuację komplikuje coraz bardziej niestabilna sztuczna inteligencja sterująca rozgrywką oraz chaos narastający poza samym systemem gry. Autor zapowiada, że całość ma liczyć dziesięć tomów.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/the-biggest-sci-fi-franchise-in-2026-isnt-what-you-think-and-the-next-sequel-arrives-soon/

Tagi:

Popkultura
serial
książki
science fiction
gry
ekranizacja
sci-fi
Peacock
growa adaptacja
Dungeon Crawler Carl
Matt Dinniman
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112