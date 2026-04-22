Ten cykl science fiction podbija 2026 rok i szykuje kolejny hit. To nie Gwiezdne wojny, ani Diuna

Gdy Gwiezdne wojny przygotowują się do powrotu na duży ekran, a Diuna wkrótce zakończy historię Paula Atrydy w szykowanej trzeciej części, to 2026 rok obecnie należy do innego cyklu science fiction, który podbija świat literatury, a za kilka lat również seriali i gier. Mowa o Dungeon Crawler Carl autorstwa Matta Dinnimana. Cykl, który zadebiutował w 2020 roku jako self-publishingowy projekt na platformie Royal Road, z czasem zdobył oddaną społeczność czytelników. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po wejściu na Amazon, a następnie podpisaniu umowy wydawniczej z Penguin Random House. Od tego momentu popularność serii zaczęła rosnąć.
Dungeon Crawler Carl – to obecnie najszybciej rozwijająca się literacka seria science fiction
Obecnie cykl liczy siedem tomów, a kolejny jest tuż za rogiem. Ósma część zatytułowana A Parade of Horribles trafi na rynek 12 maja i ma być jednym z najważniejszych rozdziałów całej historii. Warto dodać, że seria pojawiła się również w Polsce za sprawą wydawnictwa Czarna Owca. Obecnie w sprzedaży znajduje się tylko pierwsza część cyklu.
Fabuła serii skupia się na Carlu, byłym żołnierzu amerykańskiej straży przybrzeżnej, oraz jego nietypowej towarzyszce, kotce o arystokratycznym rodowodzie znanej jako Królewna Pączuś. Po zniszczeniu Ziemi przez obcą korporację bohaterowie trafiają do brutalnego, międzygalaktycznego reality show, w którym uczestnicy muszą przechodzić kolejne poziomy śmiercionośnego lochu. Całość łączy elementy RPG z dynamiczną akcją i czarnym humorem, gdzie stawką jest przetrwanie.
Sukces książek szybko przełożył się na rozwój całego uniwersum. Prawa do ekranizacji sprzedano już w 2024 roku, a niedawno potwierdzono, że aktorska adaptacja powstaje dla Peacock. Na tym jednak nie koniec. Seria doczekała się webkomiksu, a 19 maja zadebiutuje powieść graficzna oparta na pierwszym tomie. W planach są także kolejne komiksy oraz dwie gry osadzone w tym świecie.
Najważniejsze wydarzenia wciąż rozgrywają się jednak na kartach książek. Nadchodzący tom przeniesie bohaterów na dziesiąty poziom lochu, gdzie pozornie prostsze zadania szybko zamienią się w kolejne śmiertelne wyzwania. Sytuację komplikuje coraz bardziej niestabilna sztuczna inteligencja sterująca rozgrywką oraz chaos narastający poza samym systemem gry. Autor zapowiada, że całość ma liczyć dziesięć tomów.
