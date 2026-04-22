Ten cykl science fiction podbija 2026 rok i szykuje kolejny hit. To nie Gwiezdne wojny, ani Diuna

Gdy Gwiezdne wojny przygotowują się do powrotu na duży ekran, a Diuna wkrótce zakończy historię Paula Atrydy w szykowanej trzeciej części, to 2026 rok obecnie należy do innego cyklu science fiction, który podbija świat literatury, a za kilka lat również seriali i gier. Mowa o Dungeon Crawler Carl autorstwa Matta Dinnimana. Cykl, który zadebiutował w 2020 roku jako self-publishingowy projekt na platformie Royal Road, z czasem zdobył oddaną społeczność czytelników. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po wejściu na Amazon, a następnie podpisaniu umowy wydawniczej z Penguin Random House. Od tego momentu popularność serii zaczęła rosnąć.

Dungeon Crawler Carl – to obecnie najszybciej rozwijająca się literacka seria science fiction

Obecnie cykl liczy siedem tomów, a kolejny jest tuż za rogiem. Ósma część zatytułowana A Parade of Horribles trafi na rynek 12 maja i ma być jednym z najważniejszych rozdziałów całej historii. Warto dodać, że seria pojawiła się również w Polsce za sprawą wydawnictwa Czarna Owca. Obecnie w sprzedaży znajduje się tylko pierwsza część cyklu.