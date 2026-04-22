40-letnia seria science fiction nieoczekiwanie powróci z nowymi grami. Zapowiedziano kontynuację oraz remake klasycznej odsłony

Zapomniana seria powróci na dobre z aż dwiema nowymi grami.

Jedna z zapomnianych serii gier akcji osadzonych w klimatach science fiction sprzed czterech dekad niespodziewanie wraca do życia. Marka, która największą popularność zdobyła w latach 80., doczeka się zupełnie nowej odsłony, a także odświeżenia pierwszej części. Seria Moves wróci z dwiema nowymi grami Studio Dinamic Software ogłosiło powrót serii Moves. Projekt realizowany jest we współpracy z Retrobytes Games, a jego efektem będzie nowa gra zatytułowana Space Moves oraz remake klasyka Army Moves Overdrive.

Seria zadebiutowała w 1986 roku za sprawą Army Moves, które trafiło między innymi na komputery Amiga, Amstrad CPC czy Commodore 64. Produkcja doczekała się kontynuacji w postaci Navy Moves oraz Arctic Moves. Po premierze tej ostatniej odsłony marka zniknęła na ponad trzy dekady, mimo że pierwotnie planowano jeszcze jedną część, która nigdy nie powstała. Nowe Space Moves ma być bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z poprzedniej części. Twórcy stawiają na wyjątkowe podejście, które łączy retro estetykę z nowoczesną technologią. Według doniesień rozgrywa będzie stylizowana na klasyczne produkcje z lat 80., ale jednocześnie oferującą wszystkie udogodnienia zgodne ze współczesnymi standardami.

Zapowiedź projektu pojawiła się również na łamach hiszpańskiego Micromanía, jednego z najstarszych magazynów o grach wideo, który nadal ukazuje się na rynku. To właśnie tam zaprezentowano pierwsze fragmenty rozgrywki, które sugerują, że twórcy chcą wiernie oddać ducha oryginału. Na ten moment nie ujawniono daty premiery ani szczegółów dotyczących platform. Podobnie wygląda sytuacja z remake'em pierwszej części.

