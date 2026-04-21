Najbardziej oczekiwany powrót serialu science fiction z datą premiery. Pierwszy zwiastun nadchodzących odcinków

Radosław Krajewski
2026/04/21 16:20
Apple ujawniło szczegóły powrotu swojego serialowego hitu.

Platforma Apple TV ujawniła pierwsze materiały promocyjne trzeciego sezonu serialu Silos, potwierdzając jednocześnie jego datę premiery. Nowa odsłona produkcji zadebiutuje 3 lipca, a kolejne odcinki będą trafiać do widzów co tydzień, aż do 4 września.

Silos – pierwszy zwiastun i data premiery trzeciego sezonu

W opublikowanym zwiastunie, który zobaczymy poniżej, ponownie widzimy Juliette Nichols, w którą wciela się Rebecca Ferguson. Bohaterka sugeruje, że odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące świata wymagają cofnięcia się do jego początków. To zapowiedź kierunku, w jakim podąży fabuła nowych odcinków.

Twórcą serialu jest Graham Yost, który oparł produkcję na bestsellerowej trylogii autorstwa Hugh Howeya. Trzeci sezon rozbuduje historię społeczeństwa żyjącego w podziemnym silosie, liczącego około dziesięciu tysięcy mieszkańców. Nowe epizody nie tylko kontynuują wydarzenia znane z poprzednich części, ale też cofają się w czasie, aby pokazać genezę całego systemu.

W teraźniejszości Juliette przeżywa przymusową misję poza silosem, jednak powraca nie pamiętając niczego. W tym samym czasie społeczność próbuje podnieść się po niedawnych wydarzeniach i zmierzyć z kolejnym zagrożeniem. Równolegle widzowie poznają historię sprzed wieków, w której dziennikarka Helen Drew oraz polityk Daniel Keene odkrywają spisek mogący doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji.

W obsadzie ponownie zobaczymy: Commona, Harriet Walter czy Avi Nash. Dołączają także nowe twarze, w tym Jessica Henwick i Ashley Zukerman, których postacie pojawiły się już pod koniec drugiego sezonu.

Warto przypomnieć, że produkcja została wcześniej przedłużona nie tylko o trzeci, ale również o czwarty, finałowy sezon. Za realizację odpowiadają Apple Studios oraz AMC Studios, a w gronie producentów wykonawczych znajdują się między innymi Yost, Ferguson oraz Morten Tyldum.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/silo-season-3-release-date-trailer-photos-apple-tv-1236866439/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

