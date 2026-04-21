Najbardziej oczekiwany powrót serialu science fiction z datą premiery. Pierwszy zwiastun nadchodzących odcinków

Apple ujawniło szczegóły powrotu swojego serialowego hitu.
Platforma Apple TV ujawniła pierwsze materiały promocyjne trzeciego sezonu serialu Silos, potwierdzając jednocześnie jego datę premiery. Nowa odsłona produkcji zadebiutuje 3 lipca, a kolejne odcinki będą trafiać do widzów co tydzień, aż do 4 września.
Silos – pierwszy zwiastun i data premiery trzeciego sezonu
W opublikowanym zwiastunie, który zobaczymy poniżej, ponownie widzimy Juliette Nichols, w którą wciela się Rebecca Ferguson. Bohaterka sugeruje, że odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące świata wymagają cofnięcia się do jego początków. To zapowiedź kierunku, w jakim podąży fabuła nowych odcinków.
Twórcą serialu jest Graham Yost, który oparł produkcję na bestsellerowej trylogii autorstwa Hugh Howeya. Trzeci sezon rozbuduje historię społeczeństwa żyjącego w podziemnym silosie, liczącego około dziesięciu tysięcy mieszkańców. Nowe epizody nie tylko kontynuują wydarzenia znane z poprzednich części, ale też cofają się w czasie, aby pokazać genezę całego systemu.
W teraźniejszości Juliette przeżywa przymusową misję poza silosem, jednak powraca nie pamiętając niczego. W tym samym czasie społeczność próbuje podnieść się po niedawnych wydarzeniach i zmierzyć z kolejnym zagrożeniem. Równolegle widzowie poznają historię sprzed wieków, w której dziennikarka Helen Drew oraz polityk Daniel Keene odkrywają spisek mogący doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji.
W obsadzie ponownie zobaczymy: Commona, Harriet Walter czy Avi Nash. Dołączają także nowe twarze, w tym Jessica Henwick i Ashley Zukerman, których postacie pojawiły się już pod koniec drugiego sezonu.
Warto przypomnieć, że produkcja została wcześniej przedłużona nie tylko o trzeci, ale również o czwarty, finałowy sezon. Za realizację odpowiadają Apple Studios oraz AMC Studios, a w gronie producentów wykonawczych znajdują się między innymi Yost, Ferguson oraz Morten Tyldum.
