Nowy gameplay z The Expanse: Osiris Reborn. Jak prezentuje się duchowy następca Mass Effecta?

Maciej Petryszyn
2026/03/26 18:44
Zgodnie z zapowiedzią, podczas Xbox Partner Preview otrzymaliśmy nowy materiał z The Expanse: Osiris Reborn. I nie ma co ukrywać, że wygląda to szalenie ciekawie.

Skojarzenia z serią Mass Effect są przy tym wszystkim nieodzowne. Jest widok znad ramienia, są kosmiczne skafandry i kosmiczne złole. Są wymiany ognia wzbogacone dzięki przypisanym do poszczególnych klawiszy skillom. Ale, co zaskakujące, jest też latanie w kosmosie, czyli coś, czego w ME nie było. W nowym materiale dostaliśmy mieszankę cutscenek z fragmentami rozgrywki. Na koniec zaś ogłoszono, że już 22 kwietnia 2026 roku rusza zamknięta beta. Z kolei premiera The Expanse: Osiris Reborn odbędzie się wiosną 2027 roku.

The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn

Nowy gameplay z The Expanse: Osiris Reborn i zapowiedź zamkniętej bety

The Expanse: Osiris Reborn to trzecioosobowe RPG akcji osadzone w uniwersum The Expanse.

Nie jesteś bohaterem — tylko najemnikiem, który znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Próbujesz utrzymać swoją załogę w jedności, a statek w gotowości, podczas gdy cały Układ zaczyna zaciskać wokół ciebie pętlę. Twoje wybory ukształtują tę historię.

Premiera wiosną 2027 roku na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere oraz w ramach Xbox Game Pass.

Zamknięta beta rozpocznie się 22 kwietnia na Xbox Series X|S dla fundatorów, którzy wsparli proces produkcji gry.

The Expanse: Osiris Reborn
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

