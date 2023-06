The Expanse: A Telltale Series na nowym wideo. Trailer skupia się na fabule

W maju poznaliśmy oficjalną datę premiery pierwszego epizodu The Expanse: A Telltale Series. Deweloperzy zdradzili również, że planowane jest rozbudowujące zawartość gry DLC, które zostanie oddane w ręce graczy po udostępnieniu wszystkich czterech odcinków. Tym razem ekipa zaprezentowała kolejny trailer, który skupia się na przybliżeniu historii.

The Expanse: A Telltale Series to propozycja dla fanów mocnych opowieści

Główną bohaterką gry jest Camina Drummer, która pełni funkcję oficera na pokładzie statku Artemis. Jej podkomendni wszczynają bunt i jedynie Drummer jest w stanie opanować zespół, zanim sytuacja przerodzi się w coś jeszcze poważniejszego. W trakcie przygody będziemy musieli podjąć wiele trudnych i mających bezpośredni wpływ na fabułę decyzji. Wszystko wskazuje na to, że Telltale przygotowało mroczną i mocną opowieść, która powinna przypaść do gustu fanom uniwersum.



Na koniec przypomnijmy, że The Expanse: A Telltale Series zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Pierwszy epizod udostępniony zostanie 27 lipca. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Telltale Games i Deck Nine.