The Expanse: A Telltale Series z datą premiery. Telltale Games odkrywa karty

Okazuje się, że premierę pierwszego epizodu The Expanse: A Telltale Series zaplanowano na 27 lipca 2023 roku. Kolejne cztery odcinki będą natomiast trafiać w ręce graczy co dwa tygodnie. To jednak nie koniec, ponieważ deweloperzy zapowiedzieli również, że po udostępnieniu całej historii na rynek trafi również DLC. Dodatek będzie częścią wersji Deluxe, ale będzie można go nabyć także osobno. Szczegóły rozszerzenie nie są jednak znane.

Podczas marcowego pokazu Future Games Show mieliśmy okazję zobaczyć nowy materiał wideo poświęcony The Expanse: A Telltale Series . Zapowiadano wówczas, że pierwszy epizod zadebiutuje na rynku latem 2023 roku. Do tej pory dokładna data premiery gry nie była jednak znana. Na szczęście twórcy postanowili nie trzymać graczy dłużej w niepewności i podzielili się nowymi szczegółami.

Na koniec przypomnijmy, że The Expanse: A Telltale Series zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Telltale Games i Deck Nine. Poniżej znajdziecie natomiast obszerny gameplay, który trafił do sieci w lutym tego roku.