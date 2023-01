The End of the Sun – słowiańska przygodówka doczekała się wersji demo na Steam

Ostatni raz o The End of the Sun – pierwszoosobowej eksploracyjno-przygodowej grze osadzonej w słowiańskim świecie fantasy – informowaliśmy ponad dwa lata temu, kiedy to odpowiedzialni za wspomniany tytuł deweloperzy opublikowali obszerny gameplay. Tymczasem produkcja doczekała się wersji demonstracyjnej, dzięki której zainteresowani mogą sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji.

Inspirowane słowiańską mitologią i legendami The End of the Sun ma zadebiutować pod koniec 2023 roku

Demo dostępne jest na platformie Steam i powinno dostarczyć graczom około godziny rozrywki. Deweloperzy podkreślają, że dołożyli wszelkich starań, aby wersja demonstracyjna prezentowała możliwe najwyższą jakość, ale zainteresowani powinni mieć na uwadze, że tytuł wciąż znajduje się w produkcji. Twórcy zaznaczają, że wciąż pracują nad pewnymi elementami i są otwarci na opinie.



Zgodnie z zapowiedziami The End of the Sun inspirowana jest słowiańską mitologią i legendami. Rozgrywka stanowi natomiast połączenie gier eksploracyjnych i przygodowych. W produkcji nie brakuje również „nietypowych zagadek”, ale najważniejszym elementem tytułu – jak zaznaczają sami twórcy – jest tutaj fabuła.