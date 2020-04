News

LM ,

Polskie studio jeszcze w maju zamierza uruchomić kampanię crowdfundingową na produkcję gry The End of the Sun.

Garść doniesień dla wszystkich, którzy czekają na gry osadzone w słowiańskich klimatach. Ekipa odpowiedzialna za narracyjną przygódówkę zatytułowaną The End of the Sun opublikowała w sieci obszerny, 20-minutowy gameplay z omówieniem wczesnej wersji tytułu. Na załączonym do wiadomości materiale możecie zobaczyć przygotowaną na potrzeby gry lokacje, kulturowe akcenty oraz interakcje zarówno z bohaterami niezależnymi, jak i otoczeniem.

Publikacja zapisu rozgrywki nie jest przypadkowa. The End of the Sun Team planuje już 6 maja uruchomić kampanię na Kickstarterze na produkcję gry, aczkolwiek na razie nie wiemy, jak wysoko mierzy polska ekipa. Tymczasem sam materiał wciąż wygląda dosyć surowo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż nad The End of the Sun pracują wyłącznie trzy osoby, to efekty są imponujące.

The End of the Sun to słowiańskość pełną gębą. Twórcy nie tylko zamierzają osadzić akcję gry podczas najważniejszych świąt, ale też cała struktura gry jest głęboko zakorzeniona w lokalnej mitologii. Podczas zabawy wcielimy się w Żercę, zdolnego wkraczać do wymiaru Navi, w którym kształtują się ludzkie losy.

Gdy tylko pojawią się szczegóły kampanii crowdfundingowej, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://www.youtube.com/watch?v=KFfvxEx6TR4