The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake może pojawić się „w każdej chwili”. Gra zadebiutuje w kwietniu

Fani serii The Elder Scrolls mają powody do ekscytacji. Długo wyczekiwane The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake może zadebiutować już wkrótce. Jeszcze kilka dni temu jeden z insiderów twierdził, że gra pojawi się w ubiegłym tygodniu, chociaż tak się nie stało. Następnie zmienił wersję, że stanie się to na pewno w kwietniu, a teraz jeden z dziennikarzy potwierdził te doniesienia. Według najnowszych informacji, Bethesda jest gotowa na tzw. shadow drop, czyli niespodziewaną premierę bez wcześniejszej kampanii marketingowej.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake – premiera może nastąpić w każdym momencie

Jeff Grubb, dziennikarz serwisu Giant Bomb, ujawnił podczas ostatniej transmisji na żywo, że otrzymał bezpośrednie informacje o planowanej premierze. Według jego relacji remake Obliviona może pojawić się „w każdej chwili”.