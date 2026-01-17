The Elder Scrolls 6 miało być jak Imperium kontratakuje. Były projektant Bethesdy ujawnia ambitną wizję

Takie porównanie zobowiązuje. Jest to jednak związane z konkretnym pomysłem.

Kurt Kuhlmann, wieloletni projektant Bethesda Game Studios i jeden z kluczowych twórców Skyrima, ujawnił, że miał zupełnie inną wizję fabuły The Elder Scrolls 6 niż ta, której można się dziś spodziewać. W rozmowie z PC Gamerem przyznał, że wyobrażał sobie grę jako odpowiednik Gwiezdnych wojen: Imperium kontratakuje. Miała to być mroczniejsza odsłona, w której zło tymczasowo triumfuje.

Według Kuhlmanna główni antagoniści serii, elfi supremacjoniści Thalmorowie, mieli odnieść zwycięstwo, spychając świat Tamriel w jeszcze głębszy kryzys. Gracz mógłby co prawda potajemnie „uratować sytuację”, np. chroniąc prawowitego następcę tronu. Finał gry pozostawiałby jednak wyraźny cliffhanger i obietnicę rewanżu w następnej grze. Byłaby to świadoma próba odejścia od klasycznej dla serii narracji o „wybrańcu”.