The Division: Definitive Edition już niemal pewne. Wyciekła data premiery

W momencie, gdy fani serii Tom Clancy’s The Division wyczekują informacji na temat trzeciej odsłony, pojawił się wyciek. Ale na nieco inny temat.

Praktycznie pewne stało się bowiem wydanie Tom Clancy’s The Division: Definitive Edition. Wszystko przez baner, który pojawił się na japońskim wydarzeniu FPS Day. Definitywna edycja Tom Clancy's The Division wyciekła Możemy się z niego dowiedzieć, że definitywna edycja The Division zostanie wydana w marcu tego roku, czyli już za 2 miesiące. Taki termin oznacza, że Definitive Edition ukaże się dokładnie w 10. rocznicę premiery pierwszej odsłony kooperacyjnej trzecioosobowej strzelanki, która swego czasu zachwyciła społeczność zgromadzoną na świętej pamięci E3.

W nowym wydaniu mają znaleźć się wszystkie wydane rozszerzenia. Tym samym zyskamy od razu dostęp do dodatków Podziemia i Przetrwanie z 2016 roku oraz Ostatni Bastion z 2017 roku. Ponadto edycja wzbogacona zostanie o pakiety kosmetyczne, zawierające nowe ubrania, skórki do postaci oraz skórki do broni.

Tom Clancy’s The Division: Definitive Edition ma zastąpić obecne obecnie w sprzedaży Tom Clancy’s The Division: Gold Edition, niemniej sama cena ma pozostać niezmieniona. Tak czy inaczej, definitywna edycja wydaje się skierowana przede wszystkim do graczy, którzy wcześniej nie mieli okazji spróbować swoich sił w roli agenta The Divison, który walczy o przetrwanie w zdziesiątkowanym przez tajemniczego wirusa Nowym Jorku. Wczytywanie ramki mediów. Nie należy jednak spodziewać się po The Division: Definitive Edition znaczących usprawnień graficznych czy technicznych. Sam Ubisoft, poza problemami wewnętrznymi, pochłonięty jest raczej pracami nad kolejnymi grami z serii. Mowa tutaj o nadchodzącym mobilnym Tom Clancy's The Division Resurgence oraz pełnoprawnej trzeciej odsłonie cyklu, która według twórców ma być “prawdziwym potworem”.

