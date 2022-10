The Devil in Me – na halloweenowym trailerze ktoś rzuca okiem

The Devil in Me to kolejna część cyklu interaktywnych horrorów od Supermassive Games. Tytuł, który ma wieńczyć pierwszy sezon opowieści, trafi do sklepów już za niecały miesiąc. Tymczasem w internecie z okazji Halloween pojawił się upiorny zwiastun z czyimś okiem. Filmik, który nosi tytuł Official Halloween Serial Killer Trailer, publikujemy na dole tej wiadomości.

Co dotyczy innych ciekawych wieści na temat The Devil in Me, wcześniej pisaliśmy chociażby o jednej z lokacji w horrorze: obskurnym basenie, na którego terenie obowiązuje ścisły zakaz biegania. A wcześniej twórcy informowali, że nowa część The Dark Pictures będzie nieco “bardziej interaktywna” niż poprzedniczki.

The Devil in Me – data premiery, platformy, wymagania

Najnowsza odsłona horroru od Supermassive Games pojawi się w sklepach już 18 listopada. Gra będzie dostępna na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S. Pecetowców na pewno interesują wymagania sprzętowe The Devil in Me. Rekomendacje sprawdzicie pod tym adresem.