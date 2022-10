Twórcy The Dark Pictures: The Devil in Me straszą graczy obskurnym basenem

The Devil in Me to kolejna odsłona serii The Dark Pictures od Supermassive Games. Tytuł, który wieńczy pierwszy sezon cyklu, trafi do sklepów już w listopadzie. Twórcy przypominają graczom o zbliżającej się premierze, zamieszczając złowrogą wiadomość na Twitterze. Post dotyczy mrocznej lokacji z basenem, w którym najpewniej pływa coś niebezpiecznego. Twórcy pokazali zdjęcia, które publikujemy na samym dole.

W tweecie czytamy:

Odetchnij po męczącym dniu, zanurzając stopy w naszym w pełni wyposażonym basenie. Woda jest ciepła i posłuży Ci o każdej porze dnia (i nocy), ale miej na uwadze, że pod powierzchnią kryje się zagrożenie. Na terenie basenu obowiązuje ścisły zakaz biegania.

The Devil in Me – data premiery, platformy, wymagania

Nowa część The Dark Pictures trafi do sklepów już 18 listopada. Gra zadebiutuje na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S. Jeśli chcielibyście zagrać w horror na PC, to na pewno interesują Was wymagania sprzętowe. Sprawdzicie je pod tym adresem.

