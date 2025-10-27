The Day I Will Die zapowiedziane. Nowy horror zabierze nas do „mglistej doliny”

W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy zapowiedź Silver Pines – ciekawie prezentującego się horroru 2.5D dla fanów serii Alan Wake i serialu Miasteczko Twin Peaks. Okazuje się jednak, że to nie jedyny projekt, który ma szansę zainteresować miłośników horrorów. Wspomniana grupa graczy powinna bowiem dopisać do swojej listy również The Day I Will Die, nad którym pracuje studio Lost Lighthouse Games.

The Day I Will Die na pierwszym zwiastunie. Zapowiedziano kolejną grę dla miłośników horrorów

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Day I Will Die to pierwszoosobowy thriller akcji, który ma zaoferować „dynamiczny i zróżnicowany” system walki. W trakcie rozgrywki gracze stawią czoła wrogom „ukształtowanym przez dziecięce strachy i mroczne legendy przeszłości”. Użytkownicy nie będą jednak bezbronni, ponieważ otrzymają do dyspozycji „bogaty arsenał broni”.