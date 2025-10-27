Zaloguj się lub Zarejestruj

The Day I Will Die zapowiedziane. Nowy horror zabierze nas do „mglistej doliny”

Mikołaj Ciesielski
2025/10/27 18:15
Nadchodząca produkcja Lost Lighthouse Games ma zaoferować również „dynamiczny i zróżnicowany” system walki.

W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy zapowiedź Silver Pines – ciekawie prezentującego się horroru 2.5D dla fanów serii Alan Wake i serialu Miasteczko Twin Peaks. Okazuje się jednak, że to nie jedyny projekt, który ma szansę zainteresować miłośników horrorów. Wspomniana grupa graczy powinna bowiem dopisać do swojej listy również The Day I Will Die, nad którym pracuje studio Lost Lighthouse Games.

The Day I Will Die
The Day I Will Die

The Day I Will Die na pierwszym zwiastunie. Zapowiedziano kolejną grę dla miłośników horrorów

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Day I Will Die to pierwszoosobowy thriller akcji, który ma zaoferować „dynamiczny i zróżnicowany” system walki. W trakcie rozgrywki gracze stawią czoła wrogom „ukształtowanym przez dziecięce strachy i mroczne legendy przeszłości”. Użytkownicy nie będą jednak bezbronni, ponieważ otrzymają do dyspozycji „bogaty arsenał broni”.

Witamy w dolinie, gdzie mgła nie tylko zasłania krajobraz, ale też zaciera granicę między tym, co było, a tym, co pozostało jedynie ulotną fantazją. W tej odległej górskiej dolinie, odciętej od świata i pochłoniętej przez niekończącą się mgłę, czas zapętla się bez końca. Podążasz zapomnianymi ścieżkami, które nagle wydają się dziwnie znajome – czytamy w opisie gry.

Na koniec warto dodać, że użytkownicy komputerów osobistych mogą już dodać The Day I Will Die do swojej listy życzeń na Steam. Deweloperzy ze studia Lost Lighthouse Games opublikowali również pierwszy zwiastun swojej produkcji. Wspomniany materiał wideo znajdziecie poniżej.

Źródło:https://www.ign.com/articles/the-day-i-will-die-new-horror-game-announced-for-pc

News
PC
zwiastun
zapowiedź
gameplay trailer
horror
FPP
thriller
The Day I Will Die
Lost Lighthouse Games
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 18:47

Po tym co zrobili słynni scamerzy, osobiście bym unikał używania w tytule "The Day" :D




