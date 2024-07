To będzie prawdziwy koszmar. Speak No Evil straszy w nowym zwiastunie

Jedną z najciekawszych propozycji tegorocznej jesieni będzie horror Speak No Evil, czyli amerykański remake duńskiej produkcji zatytułowanej Goście z 2022 roku. Oryginalny film zebrał sporo pochwał, szczególnie za ciekawe podejście do gatunku, oferując widzom przede wszystkim interesującą historię i postacie, a nie masę kiepskich jump scare’ów. Już wkrótce w kinach obejrzymy amerykańską wersję, która również przedstawi losy niczego niespodziewającej się rodziny, która przeżyje prawdziwy horror. W głównych rolach zobaczymy Jamesa McAvoya, jako demonicznego pana domu oraz Mackenzie Davis, jako jedną z jego ofiar. Nowy zwiastun Speak No Evil pokazuje, że to może być jeden z nieoczekiwanych hitów tego roku. Materiał znajdziecie poniżej.

Speak No Evil – nowy zwiastun horroru

Kiedy amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości uroczej brytyjskiej rodziny, którą poznali na ostatnich wakacjach, to, co zaczyna się jako wymarzone wakacje, szybko przeradza się w psychologiczny koszmar.