The Dark Pictures: Directive 8020 nadchodzi. Wiemy, kiedy zobaczymy grę w akcji

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia odsłona serii The Dark Pictures, czyli The Dark Pictures: The Devil in Me, zadebiutowała na rynku w listopadzie 2022 roku. Gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Diabeł tkwi w szczegółach – recenzja The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Wczytywanie ramki mediów.