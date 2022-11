The Dark Pictures: Directive 8020 na zwiastunie. Nadchodzi horror w kosmosie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jutro – 18 listopada – na rynku zadebiutuje The Dark Pictures: The Devil in Me, czyli kolejna gra z cyklu The Dark Pictures Anthology rozwijanego przez studio Supermassive Games. Tymczasem okazuje się, że niektórym graczom udało się już odblokować sekretne zakończenie, które – podobnie jak miało to miejsce w poprzednich częściach – pozwala obejrzeć zwiastun następnej odsłony serii. Okazuje się, że tym razem twórcy Until Dawn zabiorą graczy w kosmos za sprawą The Dark Pictures: Directive 8020.

Pierwszy zwiastun The Dark Pictures: Directive 8020 trafił do sieci

Wspomniany trailer nie zdradza zbyt wielu informacji. Dowiadujemy się jedynie, że akcja gry prawdopodobnie będzie mieć miejsce na statku kosmicznym Cassiopeia, który uległ uszkodzeniu, a jeden z członków załogi z niewyjaśnionych przyczyn próbował zabić jednego z kolegów. Wygląda na to, że całość będzie osadzona w odległej przyszłości, a produkcja będzie skierowana przede wszystkim do miłośników klimatów science fiction.



The Dark Pictures: Directive 8020 ma być także pierwszą częścią drugiego sezonu The Dark Pictures Anthology, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ deweloperzy ze studia Supermassive Games już jakiś czas temu zapowiadali, że debiutujące jutro The Dark Pictures: The Devil in Me będzie zwieńczeniem pierwszego sezonu wspomnianego cyklu.



Warto również przypomnieć, że już w lutym do sieci trafiły tytuły pięciu kolejnych odsłon serii The Dark Pictures Anthology, a jednym z nich było właśnie The Dark Pictures: Directive 8020. Fanom produkcji studia Supermassive Games nie pozostaje natomiast nic innego jak czekać na oficjalną zapowiedź wspomnianego tytułu. Twórcy z pewnością podzielą się wówczas dodatkowymi szczegółami oraz planowanym terminem premiery. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sprawdzić The Dark Pictures: Directive 8020.