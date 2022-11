The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me na nowym zwiastunie. Prezentacja bohaterów

The Devil in Me jest kolejną odsłoną serii The Dark Pictures Anthology, czyli gier przygodowych utrzymanych w klimacie horroru. Premiera najnowszej części już 18 listopada, dlatego twórcy ochoczo przypominają nam o swojej produkcji. Tym razem otrzymaliśmy nowy trailer. Wideo poświęcone zostało prezentacji bohaterów, których poznamy w trakcie przygody.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – twórcy prezentują bohaterów

Jeśli kiedykolwiek graliście w którąś z gier autorstwa Supermassive Games, to wiecie, czego należy się spodziewać po The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Twórcy zawsze na pierwszym miejscu stawiają fabułę, a wybory podejmowane przez gracza istotnie wpływają na jej przebieg. Produkcje tego studia często porównywane są do filmowych doświadczeń.



„Witamy w The Dark Pictures: cyklu osobnych gier-horrorów z kinową atmosferą i rozgałęzioną fabułą od twórców Until Dawn. Gry idealnie nadają się do krótkich posiedzeń. Można je przechodzić w pojedynkę lub ze znajomymi. The Devil in Me to czwarta gra z tego cyklu, a zarazem finał pierwszego sezonu” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me zadebiutuje na rynku już 18 listopada, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.