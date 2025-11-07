Ivory Tower: "Kreator tras w The Crew Motorfest to największa funkcja, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy w całej serii"

W ramach Sezonu 9 do The Crew Motorfest trafi nowy, ambitny kreator tras o nazwie Track Forge. Aktualizacja zostanie wydana w marcu 2026 roku.

Obecnie trwa ósmy sezon w The Crew Motorfest, który wprowadza długo wyczekiwane opcje personalizacji, takie jak markowe felgi, 21 nowych samochodów oraz dwie nowe playlisty tematyczne skupiające się na wyścigach ulicznych oraz dziedzictwie marki BMW. To pierwszy z trzech zapowiedzianych sezonów w trzecim roku aktualizacji na żywo dla tej gry wyścigowej z otwartym światem. Za rogiem jest jednak sezon dziewiąty, który może całkowicie wywrócić (pozytywnie) The Crew Motorfest do góry kołami. Track Forge będzie przełomowym elementem w Motorfeście Sezon 9 zapowiada się jeszcze bardziej różnorodnie niż dotychczasowe aktualizacje. Oprócz zdalnie sterowanych samochodów RC oraz oficjalnie licencjonowanych wyścigów NASCAR, największą nowością będzie Track Forge, zaprezentowany w ubiegłym miesiącu podczas wydarzenia Showcase. W rozmowie z serwisem Traxion, dyrektor kreatywny The Crew Motorfest podkreślił:

To największa funkcja, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy w Ivory Tower w całej serii The Crew. Track Forge przypomina narzędzia do tworzenia tras znane z niedawno wydanego Wreckreation, Trackmanii oraz Hot Wheels. Gracze mogą budować zarówno klasyczne tory wyścigowe, jak i spektakularne trasy przypominające rollercoastery, zawieszone wysoko nad wyspą. Dodatkowo w grze pojawi się nowa wyspa, która została zaprojektowana jako plac zabaw dla kreatora. Będzie mniejsza niż Maui i Hawaje, ale pełna skoczni, pętli, ramp, tuneli, mostów, sekcji terenowych i realistycznych odcinków torowych, które mają inspirować graczy. Po ustawieniu pola startowego gracze mogą łączyć ze sobą kolejne segmenty toru, a także dodawać elementy otoczenia takie jak drzewa lub skały. Dzięki temu stworzenie pierwszej trasy to kwestia minut. Reżyser rozgrywki, Paul Narducci powiedział: To bardzo głęboki i potężny system. Mimo wszystko zaprojektowaliśmy go tak, aby każdy mógł stworzyć swoją pierwszą pętlę bez spędzania nad tym dziesięciu godzin.

Zaawansowani twórcy mogą korzystać z trybu selekcji, kopiowania elementów, dodawania punktów kontrolnych, ustawiania pory dnia i muzyki, a także korzystać z tzw. super modułów, czyli dużych, charakterystycznych konstrukcji. Według twórców, przy pomocy Track Forge da się nawet odtworzyć prawdziwe tory, takie jak Monaco czy Suzuka. Co więcej, twórcy zadbali o płynne przełączanie się między trybem edycji, a jazdą testową. Odbywa się to natychmiast, bez ekranów ładowania. Utworzone trasy można udostępniać online poprzez specjalny kod. Znajomi będą mogli je pobrać, a najlepsze projekty społeczności będą prezentowane w cotygodniowych Live Summits, podobnie jak EventLab w Forza Horizon 5. Track Forge powstaje już od lata 2024 roku i będzie rozwijane dalej po premierze. Stephane Beley, dyrektor zarządzający Ubisoft Ivory Tower zaznaczył: To fundament, na którym chcemy budować przez długi czas. Chcieliśmy wprowadzić tę funkcję odpowiednio wcześnie, aby gracze mogli cieszyć się nią przez lata. Premiera kreatora tras w marcu 2026 ma być kluczowym momentem dla serii, szczególnie w obliczu premiery Forza Horizon 6 planowanej na przyszły rok.