The Crew Motorfest wycieka. Pierwsze ujęcia z nowej gry wyścigowej Ubisoftu

W ostatni dzień stycznia Ubisoft zaprezentował nową odsłonę swojej serii wyścigowej zatytułowaną The Crew Motorfest. Produkcja tym razem przeniesie nas na wyspę O’ahu znajdującą się na Hawajach. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku, a od wczoraj pierwsi gracze mogą sprawdzić produkcję w akcji. Z tego powodu do sieci trafiły ujęcia z trzeciej odsłony The Crew, na których możemy zobaczyć pojazdy, którymi będziemy mogli sterować, a także rozległą mapę gry.

The Crew Motorfest – wyciek ujęć z gry

Twitterowe konto The Crew / MOTORFEST Leaks zebrało udostępnione przez innych graczy ujęcia z The Crew Motorfest, na których możemy zobaczyć interfejs produkcji, który nie różni się od tego znanego z drugiej odsłony cyklu. Nie zabrakło również pierwszego spojrzenia na gameplay, a także mapę, która przeniesie całą wyspę, oddając graczom ogromny teren do eksploracji.