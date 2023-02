The Coalition pracuje wyłącznie nad Gears of War 6?

The Coalition to ekipa, którą znacie głównie za sprawą gier z serii Gears of War. To właśnie w portfolio tego studia znajdziemy Gears Of War: Ultimate Edition, Gears Of War 4, Gears 5 czy Gears Tactics. Należąca do Xbox Game Studios firma pracuje głównie nad tą marką, a według najnowszych doniesień obecnie ekipa rzuciła wszystkie swoje siły do prac nad Gears of War 6.

Prace nad Gears of War 6 trwają

Źródłem informacji jest dziennikarz Jeff Grubb, który podzielił się swoją wiedzą na kanale Giant Bomb. The Coalition oberwało podczas ostatnich cięć etatów, które dotknęły Microsoft. W związku z tym ekipa miała porzucić dwa niezapowiedziane wcześniej projekty, a wszystkie siły deweloperów rzucone zostały do prac nad szóstą częścią kultowej serii.



Jeff zaznacza jednak, że do premiery Gears of War 6 ciągle daleka droga. Dziennikarz przewiduje, że o grze możemy usłyszeć dopiero w przeciągu trzech lat.