Zwolnienia w Microsofcie dotkną także Bethesdę, 343 Industries i The Coalition

Wczoraj informowaliśmy Was o ogromnej fali zwolnień w Microsofcie. Jak można się było spodziewać, redukcja etatów nie ominęła również działu poświęconego elektronicznej rozrywce. W sieci pojawiły się doniesienia, z których wynika, że prace straciło sporo deweloperów z takich studiów jak Bethesda, 343 Industries oraz The Coalition. Proces ma szczególnie dotknąć dwa ostatnie wymienione zespoły.

Microsoft zwalania deweloperów z Bethesdy, 343 Industries oraz The Coalition

Amerykańska firma nie ujawniła szczegółów dotyczących planowanych zwolnień. Z pomocą przychodzi jednak Jason Schreier, który informuje, że redukcja etatów dotknie wspomniane wyżej Bethesda Game Studios oraz 343 Interactive. Znacząco ucierpieć ma ekipa odpowiedzialna za Halo. Pierre Hintze – szef studia – miał wysłać wiadomość do pracowników, w których poinformował o „trudnych decyzjach” podjętych przez Microsoft i likwidacji wybranych stanowisk.



W przypadku 343 Industries pracę stracą przede wszystkim specjaliści zajmujący się kampanią singe-player, co potwierdza także redakcja Lords of Gaming. Niewykluczone więc, że kolejne odsłony Halo będą pozbawione trybu dla jednego gracza, a deweloperzy skupią się wyłącznie na module sieciowym.



Ponadto serwis Kotaku informuje, że zwolniono również „wielu” deweloperów z The Coalition, czyli studia odpowiedzialnego za rozwój serii Gears of War. Według raportu opublikowanego przez Business Insider firma miała szukać pracowników, którzy w ocenie przełożonych osiągali „gorsze wyniki”.