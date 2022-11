The Chant ocenione. Jest raczej przeciętnie

Dziś debiutuje The Chant. Produkcja od Brass Token jest dostępna na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S. W internecie pojawiają się recenzje. I wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z grą przeciętną – wydanie na PS5 ma w portalu Metacritic.com średnią 64 procent (na podstawie 8 opinii). Głównie narzeka się na warstwę fabularną, choć wygląda też na to, że system walki i oprawa wideo także nie zachwycają.

Wysoką notę, bo aż 8/10, wystawił horrorowi portal GamersRD.com, zachwalając udany voice acting, oryginalny gameplay i elementy horroru. Niżej – bo na 6/10 – ocenił The Chant dziennikarz WCCFTech.com. Według niego tytuł ma interesującą historię i dopracowany mechanizm craftingu, ale polega w aspekcie grafiki i systemu walki. Redaktor HeyPoorPlayer.com czuje się zawiedziony grą. Nie podobają mu się niedopracowana pozbawiona głębi fabuła i banalna walka. W jego opinii The Chant zasługuje na 2.5/5.

The Chant – zalety i wady

Przy okazji warto dodać, że na GRAM.pl także zamieściliśmy już recenzję. Nasz redaktor docenia takie elementy jak eksploracja i crafting, ale krytykuje nudną historię i mało porywające dialogi. Ostatecznie jego ocena to 6/10. Pełen tekst znajdziecie pod tym adresem.