The Casting of Frank Stone nadchodzi. Opublikowano pierwszy gameplay trailer

Na The Game Awards 2023 doczekaliśmy się zapowiedzi The Casting of Frank Stone – nowej produkcji studia Supermassive Games osadzonej w uniwersum Dead by Daylight. Wówczas mieliśmy okazję zobaczyć również zwiastun, który niestety nie pokazał zbyt wiele. Nadchodząca gra twórców Until Dawn i The Quarry otrzymała tymczasem pierwszy gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.

Najnowszy zwiastun The Casting of Frank Stone zapowiada, że wspomniana produkcja nie będzie różnić się za bardzo od poprzednich gier studia Supermassive Games. Gracze ponownie wcielą się w grupę bohaterów i – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – podejmowane przez nich decyzje będą miały wpływ zarówno na fabułę, jak i los poszczególnych postaci. Pierwszy gameplay trailer pozwala jednak przyjrzeć się obsadzie oraz tytułowemu mordercy.